Igas kontoris leidub vähemalt üks kolleeg, kes ajab närvi. Olgu selleks inimene, kes eirab antud juhiseid ja teeb kõik omamoodi, või see, kes saadab sulle terve päeva jooksul mitu e-kirja, nõudes vastuseid enne tähtaega – vahel tahaks lihtsalt klaviatuuri pooleks painutada. Aga professionaalne see just poleks.