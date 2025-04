Esiteks, püsivalt lamedat kõhtu ei ole olemas – ja see on täiesti normaalne. Tänapäevased Instagrami filtrid, fototöötlus ja oskus end õige nurga alt pildistada võivad jätta mulje, et kellegi kõht on kogu aeg lame nagu pannkook. Tegelikkus on teine: püsivalt lame kõht on müüt.