ETTEVAATUST See on kõige hullem fraas, mida oma kallimale öelda

Kui sellised olukorrad korduvad, võib tekkida tunne, et oled partneri jaoks pigem hoolitsev lapsevanem kui romantiline kaaslane. Psühholoog Lotta Heiskanen on hästi kursis väljendiga «partner on nagu laps». Tema sõnul kuuleb seda kõige sagedamini heteronaiste suust – üldiselt on põhjuseks sügav pettumus pikaajalises ebaõiglases tööjaotuses. «Inimesed on väsinud sellest, et kodused kohustused, eriti pisiasjad, jäävad alati nende õlule,» märkis Heiskanen.