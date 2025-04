Teismeliste sünnitused on rekordmadalal tasemel

Teismeliste (15–19-aastased) sünnituste arv on alates 1990. aastast langenud 73 protsenti, jõudes 2023. aastal rekordmadala tasemeni – 13,1 sünnitust 1000 naise kohta selles vanuserühmas. See langus on tingitud mitmest tegurist, sealhulgas parematest seksuaalhariduse programmidest, laialdasemast rasestumisvastaste vahendite kasutamisest ja muutustest noorte seksuaalkäitumises.