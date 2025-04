Täiuslikkuse lõksus: miks naisi endiselt hinnatakse välimuse, mitte sisu järgi?

Kuulsus, kelle kleidikaelusest paistab rinnahoidja pael. Kuningapere liikme määrdunud kingad. Lohakas maniküür või – taevas hoidku – higilaigud. Nimekirja, kus analüüsitakse detailideni tuntud naiste välimust, võiks jätkata lõputult. Aga miks me üldse hoolime? Ja miks me üldse nõuame, et naised oleksid laitmatud? Kui naise kleit, soeng või plekk on uudis, aga tema töö mitte, siis mida see ütleb?