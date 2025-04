Intiimsus pärast lapse sündi: kuidas taas üksteist leida, kui keegi karjub alati «Emme!» valel hetkel?

Paljudel paaridel jääb seks laste sünni järel tagaplaanile. «Kui me poleks sellised inimesed, kes omavahel ühenduvad just läbi füüsilise läheduse, oleksime ehk lihtsalt minna lasknud. Me aga oleme, ja ma igatsesin tunnet, et oleme ühenduses. Olin nii keskendunud lapse eest hoolitsemisele, et tundsin end kodus peaaegu nähtamatuna – rinnapiim lekkis, puru järgnes igale mu sammule. Ma ei teadnud, kuidas olla ühel ajal seksuaalne inimene ja lapsevanem. Ja ausalt öeldes – mitte miski ei valmista sind selleks ette.»