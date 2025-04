Kas suhe tundub korras, aga sisetunne ütleb midagi muud? Suhteekspert, kes tegutseb sotsiaalmeedias nime all M, hoiatab, et petmine ei pea alati olema füüsiline – mõnikord võib see olla palju varjatum ja vaiksem. Ta toob välja viis vaikse petmise tunnust, mis võivad viidata, et sinu partner pole päris aus.