Kuigi Reid on oma tööga teeninud väidetavalt umbes 19 miljonit dollarit, on ta pornotööstusega kaasnevate väljakutsete suhtes avameelne olnud. Ta on öelnud: «Kui inimesed küsivad, kas nad peaksid pornot tegema, ütlen ma tihti ei. See teeb elu väga raskeks – see teeb kohtingud raskeks, see teeb peresuhte keeruliseks, see muudab intiimsuse keeruliseks.»