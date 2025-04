ÕNNE SPIKKER Neid asju kahetsevad inimesed oma surivoodil kõige tihedamini

On mõistetav, et inimene mõtleb enne surma oma elule tagasi ning võib kahetseda mõningaid asju, mida ta kas tegi või tegemata jättis. Ükskõik, milline see kahetsus ka poleks, võib see elu lõpus olla eriti valus — mõistmine, et oli asju, mida oleks saanud teisiti teha, kuid enam pole võimalik midagi muuta.