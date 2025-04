Leinav naine kõndis oma mehe ja poja leidmiseks teise riiki, kuid leidis hoopis aastakümnete pikkuse vale

Myanmarist pärit May alustas vaprat teekonda Taisse, et leida oma kadunud abikaasa ja poeg, kes kadusid pärast maavärinat Bangkokis hoone rusude alla. Ta kõndis läbi mägede ja metsade, läbides suurte raskustega tee Myanmarist Tai piirile. Teekond oli pikk ja väsitav, kuid ta oli valmis tegema kõike, et oma peret leida.

Kui May lõpuks Bangkokki jõudis, pöördus ta Tai ametivõimude poole, et saada abi oma lähedaste surnukehade leidmiseks ja matmiseks. Siis aga paljastus tõsiasi, mida ta ei osanud kunagi ette näha. Haiglas, kus ta tegi DNA-testi, selgus, et tema abikaasa oli juba üle kümne aasta elanud teise naisega ja perekonnaga. May oli šokeeritud ja pettunud, sest ta ei olnud kunagi kahtlustanud, et tema mees oli truudusetu.