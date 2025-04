Emma Watsonil on üllatav põhjus, miks ta on keeldunud osalemast narko- või alastistseenides

Hiljutises intervjuus The Timesile selgitas Watson oma otsust ausalt: «Ma ei kavatse end paljaks võtta või filmis kokaiini sisse tõmmata lihtsalt selleks, et inimestel ununeks Hermione. Ma ei pea šokeerima selleks, et veenda kedagi, et ma oskan ka muid rolle mängida. Ma olen Hermione üle väga uhke,» vahendab LadBible.