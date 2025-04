Printsess Catherine tunnistab ausalt: William on ühes asjas temast palju parem

Kuigi Walesi prints William on kuninglikku perekonda sündinud, särab avalikkuse silmis tema abikaasa printsess Catherine pisut eredamalt. Inimesed imetlevad Kate’i väärikust, tugevust ja stiilitunnetust. Tulevane kuningas on küll armastatud, kuid temas pole sellist väljapeetust nagu tema abikaasas. Ent on üks omadus, millega William teeb Kate’ile siiski pika puuga ära.