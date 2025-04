Paari lihtsa elustiili muudatusega peletad pealelõunase väsimuse

Paljud meist on tuttavad sellega, kuidas veresuhkru taseme kõikumine röövib päeva teises pooles energiat. Kui oled kunagi tundnud end pärast lõunat uimase või jõuetuna, võib see olla seotud veresuhkru kõikumisega. Õnneks on võimalik neid väsitavaid kõikumisi vältida.