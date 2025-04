Nartsissistid oskavad erakordselt hästi valetada. Nad on tõeväänamise meistrid ja suudavad end näidata oma partneritele inimestena, kellel on kõige ausamad kavatsused. See kõik on teater – nartsissistid ei tunne empaatiat ega hooli muust peale omaenda isekate soovide. See tõstatab küsimuse: mida nartsissist oma partnerile ütleks, kui ta oleks aus?