24-aastane Kätriin investeerimisega iseseisvaks saamisest: ma ei taha sõltuda partnerist ega ülemusest

Kätriin kasvas üles keskkonnas, kus tema ema pidi kahe lapsega üksi hakkama saama. See õpetas talle varakult, kui habras võib olla sõltuvus teistest. «Finantsiline iseseisvus tähendab, et ma ei pea jääma suhtesse ega tööle, kus mind ei väärtustata. Mul on võimalus valida ja see on hindamatu vabadus.»

Finantsiline iseseisvus annab talle vabaduse otsustada, kellega ta koos on ja kelle või mille jaoks ta töötab. «Ajalooliselt pole naistel olnud võimalust rahaliselt iseseisvaks saada. Nad on pidanud jääma suhetesse, sest neil polnud majanduslikku võimalust lahkuda. Ja see võimudünaamika kehtib ka tööl. Ma ei pea jääma kuhugi, kus mind ei väärtustata või mu panust ei tunnustata. Kuna mul on rahaline sõltumatus, saan alati öelda ei ja pea püsti minema jalutada,» julgustab ta ka teisi naisi oma rahaasjadega tegelema.

Rahatarkus kui privileeg, mida peab jagama – kuid tarbima teadlikult