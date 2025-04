LEVINUD MURE Arstid hoiatavad mehi «surmahaarde» eest: see hävitab voodielu

Surmahaarde sündroomi mõiste on kasutusel olnud 2000. aastate algusest peale ja selle all peetakse silmas mehi, kes pigistavad masturbeerides riista liiga kõvasti. Arstid usuvad, et paljud inimesed pole isegi teadlikud probleemist, mille nad niimoodi ise endale kaela tõmbavad.

Õnneks ei tähenda see, et nüüd on peenis tugevasti vigastatud, kuid see mõjutab siiski voodielu. Riista kõvasti pitsitades väheneb selle tundlikkus ja on raske teiste seksuaalsete tegevuste käigus orgasmi saada. «Pidev tugev haare paneb närvid ja koed reageerima ainult sellele spetsiifilisele stimulatsioonivormile,» selgitas dr Cunningham. «See võib muuta naudingu ja orgasmi keeruliseks tüüpilisemate seksuaaltegevuste kaudu.» Nii võibki juhtuda, et mees saab orgasmi vaid eriti tugeva haarde korral.