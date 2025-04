MIS SIIS NÜÜD? Blake Lively sattus järjekordsesse skandaali

Lively tegi eelmisel nädalal kaasa vahetuse Connecticuti väikeses sõõrikupoes Rise Donuts, mis kuulub tema sõbrale. Poes töötades postitas Lively Instagrami story, kus on näha teda taignat valmistamas, et küpsetada maiustusi sõõrikupoe püsiklientidele. Lively askeldas küpsetiste kohal lahtiste juuste ja juuksevõrguta, mille tulemusel sai sõõrikupood hulgaliselt negatiivseid Yelpi arvustusi.

Lisaks sellele, et omanikud pidid silmitsi seisma paljude ühe tärni hinnangutega, teatas Wiltoni terviseamet, et nad uurivad väiteid võimalike ebasanitaarsete töövõtete kohta. Terviseamet oli saanud anonüümse kaebuse, mille kohaselt töötas filmistaar köögis lahtiste juustega. Kuna uurimine on nüüdseks lõppenud ja ametlikke rikkumisi ei tuvastatud, ei ole omanikele ega Livelyle määratud trahve, kirjutab UniLad.