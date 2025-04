PROOVI JÄRELE Lühikeste juustega kahupeast seksikaks jumalannaks — see tasuta nipp muudab võimatu võimalikuks

Õnneks väidab üks nutikas iluentusiast, et ilusate juuste nimel ei pea sugugi tervet varandust kulutama. Ja mis kõige parem: sa ei pea määrima juustesse ühtki õli ega midagi muud – seda meetodit saab kasutada igal ajal ja igas kohas, vahendab The Sun.

TikTokis jagas oma kogemust Amber Pot, kes demonstreeris, kuidas tema lühikestest kahustest juustest said pikad ja lopsakad. Tema saladus? Midagi, mida nimetatakse «pöördmeetodiks». See tähendab, et kallutad pea tagurpidi ja hakkad õrnalt oma peanahka masseerima.

Ent oluline on märkida, et kuigi paljud usuvad selle meetodi toimimisse, on teaduslikku tõestust selle kohta veel vähe. Kui sul on mõni tervisemure, on enne meetodi proovimist mõistlik konsulteerida arstiga.