Ema oli sunnitud adopteerima oma bioloogilised kaksikud

Tammy ja Jordani teekond, mis algas surrogaatema kaudu laste saamisega 2021. aastal, oli täis õiguslikke takistusi. Neil tuli kohut käia, et kindlustada õigused oma lastele, kes olid sünnist alates olnud nende hoole all. Seaduse muudatus toob lõpuks muudatuse perede elus, kellel on sarnaseid kogemusi.