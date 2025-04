Seedimine ja sellega seonduv on tegelikult väga olulised teemad, ent sageli on nendest rääkimine asjatult tabu. Näiteks peerud. Naljakad? Jah. Kohmetust tekitavad? Kindlasti. Aga teaduslikult vaadates on need sinu soolestiku seisundist kõnelevad mikroplahvatused, mis võivad paljastada rohkem, kui esmapilgul arvata oskad.