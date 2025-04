Kohus šokis: mõrvatuks peetud naine ilmus elusana välja

49-aastane Mallige, kelle kadumisest teatati 2020. aastal Kushalnagaris, oli seni arvatavalt tapetud. Kohalik politsei väitis, et Bettadapura piirkonnas leitud naise luustik kuulub just talle ning süüdistas tapmises tema abikaasat Sureshit. Mees arreteeriti ning talle esitati süüdistus, tuginedes oletusele, et tema naine oli mõrvatud ja tema säilmed on leitud.