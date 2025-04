Prints Harryle ei meeldi Meghani puhul üks asi teps mitte

Meghan Markle, kes hiljuti käivitas uue elustiilibrändi As Ever, on kampaania käigus hakanud jagama sotsiaalmeedias fotosid nende lastest – viieaastasest prints Archiest ja kolmeaastasest printsess Lilibetist. Kuigi laste näod pole piltidel nähtavad, pole prints Harry väidetavalt rahul isegi sellise kaudse tähelepanuga, mida pildid kaasa toovad.