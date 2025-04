Rachel ja tema abikaasa Marco said hiljuti oma neli vastsündinud tütart – Sofia, Filomena, Veronica ja Isabel pärast mitmeid kuid intensiivravi haiglas lõpuks koju viia. Tüdrukud sündisid juba 30. rasedusnädalal ja vajasid seni eriarstide järelevalvet.

Eriti tähelepanuväärne on asjaolu, et beebid eostati loomulikult, ilma igasuguse viljatusravi või meditsiinilise sekkumiseta – tegu on äärmiselt haruldase bioloogilise sündmusega.