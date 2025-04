USKUMATU TÄPSUS Vaata, kui hästi on tuvastanud maailma parim kohtuekspertiisi kunstnik süüdlasi üle kogu maailma

Ameerika Ühendriikide kohtuekspert ja portreekunstnik Lois Gibson on oma karjääri jooksul aidanud tuvastada üle 750 kurjategija, mis on viinud enam kui 1000 süüdimõistmiseni. Tema joonistused on muutunud sotsiaalmeedias laialt jagatuks ning paljusid tema juhtumeid on kajastatud ka rahvusvahelises meedias.