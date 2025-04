UUS TREND Naised keeravad imekaunite lokkide nimel püksikuid pähe

​TikTokis jagatakse pidevalt nutikaid viise, kuidas saada kauneid lokke ilma kuumtöötluseta – alates patspunutistest ja lokirullidest kuni sokkide ja hommikumantli vöödeni. Kõik selle nimel, et saavutada vaevatu ja öine lokkis soeng, ilma et juukseid kahjustaks. Aga sel kevadel on TikToki ilufännid üllatunud ja ka kergelt segaduses – sest juuksetangide asemel võetakse appi hoopis aluspesu.