Igaüks, kes on kasvõi korraks tutvumisäppe kasutanud, teab, et mitte iga «match» ei ole sinu ideaalne partner. Võib-olla ei klapi teie muusikamaitse, võib-olla on poliitilised vaated liiga vastandlikud. Kuid Hannah Daviese kogemus oli palju kummalisem kui enamikul – ta kohtus mehega, kes paljastas väga häiriva fantaasia, vahendab Daily Star.