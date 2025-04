Apokalüptilises maailmas aset leidev hittsari «Viimased meie hulgast» («​The Last of Us») on vallutanud vaatajate südamed üle kogu maailma – mitte ainult oma pingelise loo ja visuaalse iluga, vaid ka tänu väga heale näitlemisele. Üks silmapaistvamaid rolle sarjas on kahtlemata Ellie, keda kehastab briti näitleja Bella Ramsay. Varem tuntud oma rolli poolest «Troonide mängus», on Ramsay tõusnud üheks oma põlvkonna kõige julgemaks ja mitmekülgsemaks naisnäitlejaks.