Printsess Diana valusad sõnad Camilla ja Charlesi abielu kohta osutusid tõeks

Aastaid kutsuti Camillat abielulõhkujaks – naiseks, kes purustas printsess Diana ja Charlesi abielu. Ta pidi taluma avalikku halvakspanu ja inetuid märkusi. Ta elas pikka aega võimalikult vaikselt ja hoidis ennast võimalikust tähelepanust eemale. Mõnel eluhetkel vältis ta avalikkust täielikult. Kuid kui keegi on tõestanud, et armastus peab ajaproovile vastu kõige ja kõigi kiuste, on see Camilla.