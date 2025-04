Üks neist väikestest detailidest, mida me tõenäoliselt kipume unarusse jätma, on see, kui tihti me oma hambaharja või hambaharja otsikut vahetame.

Kuigi me peseme hambaid iga päev, kaks korda päevas, on lihtne unustada, et hea suuhügieeni võti peitub sama palju hambaharjas kui hambapastas, mis aitab meil särava naeratuse saavutada. Et see naeratus oleks võimalikult atraktiivne ja tervislik, peaksime oma hambaharja vahetama vähemalt iga kolme kuu tagant, ütles hambaraviekspert dr Joshua Perlman väljaandele Daily Mail.