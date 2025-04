Näitleja Russell Brand sai vägistamise süüdistuse

USA poplaulja Katy Perry abikaasa ning kunagine üks Suurbritannia tuntumaid koomikuid ja saatejuhte Russell Brand on viimastel aastatel ümber positsioneerinud end sotsiaalmeedias, keskendudes ühiskondlikele teemadele.

Politsei teatel on Oxfordshire’is, Lõuna-Inglismaal elavale Brandile esitatud süüdistus ühes vägistamises, ühes sündsusetus kallaletungis, ühes oraalses vägistamises ja kahes seksuaalses kallaletungis. Süüdistused puudutavad nelja eri naist, teatab CNN.

«Uurimine on jätkuvalt avatud ja uurijad kutsuvad kõiki, keda see juhtum võib olla mõjutanud või kellel on asjakohast teavet, üles politseiga ühendust võtma,» öeldi avalduses.