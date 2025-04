Suhtenõustaja paljastab tõelised põhjused, miks suhtes inimesed partnerit petavad

Petmine pole alati must-valge, ja sageli peituvad selle taga keerukad emotsionaalsed vajadused. Kuid kui paarid on teadlikud võimalikest riskidest ja panustavad oma suhte kvaliteeti, on võimalik truudusetuse lõksust hoiduda.

Saates «The Diary of a CEO» küsis saatejuht Steven Bartlett suhteekspert Esther Perelilt, miks inimesed oma partnereid petavad. Naine vastas, et truudusetus võib tekkida mitmel põhjusel ja see ei ole alati märk mittetoimivast suhtest.