Olles juhtunust üllatunud, saatis Audrey koheselt videol nähtud mehele, Ethanile, sõnumi: «Oh issand, vaata kuupäeva – see oli enne, kui me isegi kohtusime!» Nad ei mäletanud, et oleksid tol õhtul teineteist näinud, kuid saatusel olid nendega omad plaanid.