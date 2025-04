Südamlik põhjus, miks Charles III ja printsess Catherine oma vähidiagnoosi detaile ei avalda

Kuningas Charles III teatas 2024. aasta veebruaris, et tal on diagnoositud vähk, kuid rõhutas vaid, et tegemist ei ole eesnäärmevähiga. Palee allikate sõnul oli kuninga otsus mitte täpsustada vähi tüüpi teadlik samm. Ajakiri People selgitas, et kuninga soov oli jõuda võimalikult paljude inimesteni, kes raske haigusega kokku puutuvad, selle asemel, et keskenduda vaid ühele vähivormile.​