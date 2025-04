PILT Maailma kõige pikema keelega naine: «Inimesed karjuvad, kui näevad mind»

«Ausalt, parim reaktsioon, mida ma kunagi olen saanud, on see, kui inimesed karjuvad,» rääkis 34-aastane Tapper hiljuti Guinnessi rekordite veebisaidil ilmunud intervjuus. «Inimesed hüüatavad šokist või mõnikord lausa õudusest, ja see on mu lemmik, sest see on lihtsalt naljakas ja dramaatiline.»