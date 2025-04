KES NEID OSTAB? Kuulsad kaksikud müüvad eriti krõbeda hinnaga plätusid

Kuigi varbavahe-sandaalid on alati olnud vastuoluline stiilivalik, siis just selle konkreetse jalanõu hinnasilt — lihtsa kummist tallaga ning puuvillasest riidest rihmaga — on kõige enam arutelu tekitanud. «The Row on mõistuse kaotanud, kui nad müüvad 690-dollarilisi kummiplätusid,» kurtis üks TikToki kasutaja, viidates Mary-Kate'i ja Ashley Olseni mudelile Dune Classic Sandal. «Ei jõua ära oodata, kes neid ostab.»