HÄMMASTAV MUUTUMINE «Tänu iluoperatsioonile sain lõpuks oma mehe maha jätta»

«Ma tunnen end uskumatult seksikana,» kiitis Philadelphiast pärit 30-aastane värskelt vallaline Aiken ajalehele The Post. «Minu uus nina andis mulle motivatsiooni valida iseennast ja lõpuks lõpetada see õnnetu abielu.» Ta läbis novembris 11 000 dollarit maksva ninaravi, millega vähendati tema silmapaistvat ninakuju. See kallis, kuid pöördeline protseduur andis brünetile jõudu lahutust nõuda, vahendab New York Post.

Tema hämmastav muutumine, mida on TikTokis vaadatud üle 4,5 miljoni korra, on jahmatanud fänne üle maailma. «Ma ärkan üles ja tunnen end nii palju õnnelikumana,» rääkis Aiken oma sära kohta pärast ninaoperatsiooni – uus enesekindlus, mida ta seostab ka oma abielust lahkumisega. «Mul on tunne, et saan ülejäänud elu elada just sellisena.»