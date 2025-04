Rebecca Loos kinnitab taas afääri väiteid

Rebecca Loos, kes töötas minevikus David Beckhami assistendina, on hiljutises intervjuus «60 Minutes Australia» saatele kinnitanud oma varasemaid väiteid, et tal oli 2003. aastal jalgpalluriga suhe. Loos rõhutas, et on alati tõtt rääkinud, hoolimata sellest, et seisab vastakuti võimsa ja mõjuka paariga. Ta lisas, et kuigi see periood oli tema jaoks keeruline, ei kahetse ta juhtunut.