ARST HOIATAB TikTokis levivad ideaalse suvekeha saavutamise nipid on väga ohtlikud

Loomulikult need ei toimi. Halb uudis, kui püüad end vormi saada, sest tõeliselt toimivad ja jätkusuutlikud dieedid võtavad aega ning nõuavad järjepidevat pingutust. Isegi siis, kui oled juba soovitud eesmärgi saavutanud. See aga ei tähenda, et sotsiaalmeedia poleks üle ujutatud trendidest, mis üritavad meid veenda, et kiiresti vormi saamine on siiski võimalik.