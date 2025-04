45 KILO KERGEM Pierce Brosnani naine näitab oma võimsalt muutunud figuuri

Pierce Brosnani abikaasa Keely Shaye Smith on viimasel ajal pälvinud tähelepanu oma märkimisväärse kaalulangusega, kaotades umbes 45 kilogrammi. See muutus on toonud esile tema pühendumuse tervislikule eluviisile ja heaolule. Keely keskendus tasakaalustatud toitumisele, regulaarsele liikumisele ja positiivsele mõtteviisile, mis kõik aitasid kaasa tema tervislikule muutusele. ​