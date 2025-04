Uued uuringud näitavad, et vaid kolm päeva nädalas paastumine võib viia suurema kaalulanguse ja paremate tervisenäitajateni kui pidev kalorite lugemine. Kuna paljudele inimestele on igapäevane kaloripiirang raske, usuvad teadlased, et 4:3 vahelduv paastumine võib olla pikaajaliselt jätkusuutlikum lahendus.