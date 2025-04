Need levinud harjumused tekitavad vistrikke – kas sina teed neid?

Üksik vistrik või terve posu – see pole kunagi meeldiv vaatepilt. Vahel tundub, et hoolimata näo hoolikast pesemisest ja erinevate vahendite proovimisest, ei kao vistrikud kuhugi. Kui sa pole enam teismeline, võib see olla veelgi frustreerivam, eriti kui punnide põhjus jääb arusaamatuks.