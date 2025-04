Mitte ainult väsimus! Sage haigutamine võib viidata tõsistele terviseprobleemidele

Kui haigutamisega kaasnevad sellised sümptomid nagu pearinglus, õhupuudus või äärmine väsimus, võib see olla märk tervisehäirest ning soovitatav on konsulteerida arstiga. Kuigi haigutamine võib tekkida ka ootamatult ja ilma ilmse põhjuseta, on oluline jälgida selle sagedust ja kaasnevaid vaevusi.