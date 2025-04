PUUST JA PUNASEKS Millise vanusevahega suhted on kõige vastupidavamad?

​Väljastpoolt vaadates võib vanusevahega suhteid olla lihtne hukka mõista. Ja kui tegemist on avaliku elu tegelastega, satuvad nad sageli palju suurema tähelepanu ja kriitika alla, kui nad kohtuvad endast märgatavalt vanema või noorema inimesega – eriti siis, kui see tundub olevat korduv muster. Kuid eksperdid ütlevad, et – kui kõik toimub seaduslikult – pole olemas «ideaalset» aastate arvu, mis peaks kahe inimese vahel olema.