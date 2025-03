Solaariumisõltlase pihtimus: rikkusin oma naha, see on tegelikult vastik

«Ma veetsin aastaid solaariumis ja rikkusin oma naha,» ütles fitnessi entusiast, lisades, et nüüd kannatab ta nahakahjustuste all ja on pidanud eemaldama 18 sünnimärki. «See on igal pool, see on tegelikult vastik,» rääkis ta kaamerasse, näidates üle kogu keha ulatuvaid plekke.