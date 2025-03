ILUIHALUSE TRAGÖÖDIA Pleegitatud nahk, põletushaavad ja armid – ema hoiatus teistele vanematele

32-aastane Põhja-Nigeeriast pärit Fatima kahetseb kibedalt, et otsustas oma kuue lapse nahka pleegitada. Perekond ja ühiskondlik surve veensid teda, et heledam nahk tähendab paremat kohtlemist ja rohkem võimalusi elus. Alguses tundus see toimivat – sugulased, kaasa arvatud laste lihane vanaema, hakkasid tema lapsi rohkem hoidma ja tähele panema. Lapsi aidata sooviv ema ostis kreemi tavalisest supermarketist ja ei osanud selle taga mingeid ohtusid näha.