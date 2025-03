Psühholoog: seda mängu peaks iga vanem on lapsega mängima

Tuntud arengupsühholoog ja pereterapeut dr Aliza Pressman räägib, et üks parimaid viise lapse emotsionaalseks arendamiseks on mängida temaga peitusemängu – kõige lihtsamal kujul just klassikalist «kuku – kus on beebi?» mängu.

Oma vestluses Great Company podcast'i juhiga selgitas ta, miks see mäng on beebi arengule nii tähtis. Kui täiskasvanu katab korraks oma näo ja ilmub siis uuesti nähtavale, õpib laps järk-järgult, et inimene ei kao päriselt ära, vaid tuleb alati tagasi. See lihtne mäng aitab arendada lapsel objektipüsivust – oskust mõista, et esemed ja inimesed eksisteerivad ka siis, kui neid parasjagu näha pole.