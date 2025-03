SPETSIALISTID HOIATAVAD Need pealtnäha pisikesed asjad näitavad, et sa ei ole tegelikult õnnelik

Inimesed eeldavad sageli, et kui sul on vaimselt raske, siis kas kannatad depressiooni all või oled lihtsalt õnnetu – justkui poleks vahepealset seisundit olemas. Kuid ühiskonnas, kus meid pole õpetatud oma emotsioone teadlikult läbi töötlema, ei räägita sageli sellest, et võid jõuda ka punkti, kus oled lihtsalt oma eluga rahulolematu.