«Magan oma kolme lapsega samas voodis — mind ei huvita, mida sellest arvatakse!»

29-aastane Cassey Bly Southingtonist, Connecticuti osariigist, tõmbas veebruaris tähelepanu, kui postitas TikToki video, kus avaldas, et tema, tema abikaasa Forrest (29) ja nende kolm last – kuue-, nelja- ja kolmeaastane – magavad igal ööl koos ühes voodis.

Tema ülestunnistus tekitas platvormil suurt kära – video sai miljoneid vaatamisi ja tuhandeid kommentaare, millest paljud olid negatiivsed. Nüüd on Cassey rääkinud oma otsusest eksklusiivselt väljaandele DailyMail.com.

Kodune ema ja sisulooja selgitas, et hakkas lastega koos magama juba siis, kui tema vanim laps oli vastsündinu, sest ta muretses liiga palju beebi pärast, kui too eraldi magas.

Ja ta kinnitab, et see otsus on toonud tema lastele mitmeid eeliseid.

Ta ütles, et lapsed on maganud alati terve öö juba väga varasest east alates ning ta usub, et seda just tänu koosmagamisele.

«Me kõik saame suurepärast magada,» rääkis ta. «Nad on kogu aeg peaaegu katkematult maganud, välja arvatud rinnaga toitmine beebieas. Ma ei suuda samastuda emadega, kes kurdavad unepuuduse üle – ma olen alati saanud ka pärast laste sündi 8–9 või enam tundi und.»

Viieliikmeline pere magab kahes kokkusurutud voodis. Cassey paigaldas nende vahele spetsiaalse ühenduselemendi, et keegi kahe voodi vahele ei kukuks. Kolmel lapsel – Ellovie’l, Igzy’l ja Rucal – on oma toad, kuid nad eelistavad siiski vanematega koos magada.

Lisaks paremale unele toob Cassey koosmagamise boonustena esile ka tugevama emotsionaalse sideme ja laste suurema turvatunde.

Tal ei ole plaanis seda niipea muuta. «Minu lapsed lähevad oma voodisse siis, kui nad on selleks valmis. Ma eeldan, et see juhtub järgmise paari aasta jooksul, aga meil ei ole kiiret.»​