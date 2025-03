Aastaid on teadlased vaielnud selle üle, kas meeste kinnisidee rindade vastu on kaasasündinud või lihtsalt Lääne kultuurilise mõjutuse tulemus.

Teadlasi huvitas: kas mehed, kes on üles kasvanud keskkonnas, kus naised olid sageli palja rinnaga, tunnevad rindade vastu vähem huvi? Või on see tõmme siiski bioloogiliselt sisse kodeeritud? Nendele küsimustele vastamiseks asus Wrocławi ülikooli uurimisrühm uurima dani hõimu, kes elab Lääne-Uus-Guineas Indoneesias.