Hammaste pesemine on nii automaatne harjumus, et sellele ei kipu eriti mõtlemagi. Kuid kas sa tead seda tunnet, et nühi ja küüri palju tahad, ent hammastel on ikka kollakas toon, mis peeglisse vaadates rõõmu ei valmista? Põhjus võib olla lihtsamast lihtsam ja tavalisem, kui arvatagi oskad.